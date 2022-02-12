台北市副市長黃珊珊昨提到，她認同攤販存在的重要，因此力推「攤販精進計畫」，也透露當市議員質詢時任台北市長馬英九時，當時馬說「從小到大沒有到攤販買過東西」，暗諷馬英九不食人間煙火，離人民生生活遙遠。對此，馬英九辦公室表示，對於黃珊珊顛倒黑白、無中生有的錯誤發言，很遺憾也無法認同。

馬辦指出，根據台北市議會公報顯示，當時黃珊珊詢問馬英九，當上市長後有沒有跟流動攤販買過東西？馬英幾表示，「我連買東西的機會都很少，更不要說流動攤販了」。

馬辦表示，當時馬英九的回答意思很明顯，因為公務繁忙，沒有時間也沒有機會去買東西。不知道黃珊珊在臉書所言「當時的馬市長只回答我一句，我從小到大沒有到攤販買過東西」，根據為何？

馬辦指出，事實上馬英九從小就跟母親到市場去買東西，興隆市場買年菜更是數十年來的固定行程。全台各大夜市和市場，也都可見馬英九購買後，應攤商要求留下來的簽名。

馬辦表示，希望公眾人物發言秉於事實，不要誤導民眾；若基於選舉利益而造謠，更不可取。