彰化縣勞工處長柯呈枋（中），14日起回任縣府參議。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣勞工處長柯呈枋（左），14日起回任縣府參議，未來將代表彰化縣長王惠美（右）跑府外行程宣導縣政政績全力輔選。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

就戰鬥位置！彰化縣政府近日公布人事異動命令，去年6月中上任的勞工處長柯呈枋14日起將回任參議，職缺由副處長何俊昇代理；勞工處長柯呈枋表示，接下來主要都將代表彰化縣長王惠美跑府外行程，全力輔選拚連任。

柯呈枋曾任前縣長卓伯源副手，2019年在地方勸進下參加立委補選順利出線，2020年立委選舉連任失利後，轉任彰化縣政府參議，並曾接任王惠美縣長辦公室主任，去年6月回鍋擔任勞工處長至今。

柯呈坊學經歷亮眼，以高考榜首分發中央服務後返鄉擔任縣府祕書，獲提拔擔任計畫處長、勞工處長，到彰化縣副縣長，2014年曾爭取國民黨提名參選縣長，但初選失利後轉任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長。

外傳柯呈枋回任縣府參議後，將成王惠美競選連任團隊大將，扛起北彰化票倉固票的重任。由於2年後的下屆立委選舉，國民黨籍和美鎮長阮厚爵兩任屆滿，上回立委選舉禮讓給柯呈枋後，已積極布局第二選區立委選戰；而挑戰立委選戰失利的張瀚天上月底又宣布退出政壇，第一選區誰將披藍營戰袍？備受關注，柯呈枋退居參議幕僚位置，被認為是保留進可攻退可守的彈性。

柯呈枋表示，自己對勞工處相關業務、人事都很熟悉，王惠美縣長上任後對青年返鄉就業發展政策十分重視，前年成立青年發展暨就業服務科後，就積極研議成立青年發展處，獲議會同意通過後。

他說，協助整合青年發展事務散落在相關局處的業務，已完成階段性任務，接下來會全力在府外跑行程；至於是否有下一步參選生涯規畫？柯呈坊強調，目前以全力宣導縣政政績優先，其他暫不考慮。