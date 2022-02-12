為有效防制空氣汙染問題，尤其針對揮發性有機物加強查緝，台中市環保局引進高科技儀器，進行環境偵測、智慧勾稽比對並蒐證，展現成效。數字顯示，全市去年空氣品質的臭氧平均濃度，較2018年改善近10％，未來將持續查核具揮發性有機物排放的廠商，並精進稽查管制方式。

環保局指出，行政院環保署去年原定增訂臭氧8小時空氣汙染防制區，台中市列為三級防治區，為確實要求業者改善空汙排放，並增設相關防制設備，中市府2019年起持續稽查，3年來藉此削減的揮發性有機物排放量約達762.3公噸、相當於台中光電面板廠2年的排放量。

以數字來看，台中市空氣品質臭氧濃度（O3-8hr）在2018年平均濃度為58.7ppb，到2021年已降至53.3ppb，改善幅度近10％。環保局強調，近3年共處分12家次違規、裁罰金額達5222萬元，透過這樣的稽查、管制手法，確實要求業者提升防制設備效能、改採用低汙染生產的原料，達到維護空氣品質目的。

環保局長陳宏益指出，工業製程中常見的甲苯、二甲苯等揮發性有機物，已被公告為有害空氣汙染物，但這些有機物多為透明無色，在稽查上有相當困難，為確實掌控業者不法排放廢氣的行為，近年來陸續投入500多萬元，購置紅外線氣體顯像儀、紅外線熱顯像儀及火焰離子偵測器等科技儀器，投入環境監控與稽查蒐證，頗見成效。

陳宏益說，凡走過必留下痕跡，為確實查緝不法排放情況，環保局今年將再投入500萬經費，添購紅外線氣體顯像儀、無人機等高科技儀器，維護空氣品質，也呼籲公司場域業者做好汙染改善工作。