嘉義市消防車造型小提燈，造型特殊。（嘉義市消防局提供）

嘉義市議員鄭光宏分送市府製作的虎年小提燈，大受歡迎。（鄭光宏提供）

嘉義市政府今年不發送元宵節小提燈，市消防局舉辦線上猜燈謎消安宣導活動，限量抽獎消防車造型小提燈，民眾回響熱烈，市府消防局表示，這只消防車造型小提燈是平時用來宣導防災，是向1位新竹市鳳凰志工分購來的。

市府消防局表示，該局臉書辦理線上按讚追蹤猜燈謎抽提燈活動，讓民眾留言答題及分享貼文，可參加抽獎，活動至2月13日晚上11時59分截止，一推出就有破萬人次的觸擊，還有民眾希望購買，但這只小提燈只限量20個用於抽獎。

市府消防局指出，消防車造型小提燈是新竹市鳳凰志工陳美枝於元宵節將辦理捐贈消防車活動，特別製作約1000多個作為禮品，因陳女士的兒子曾在嘉義市當消防替代役，與本局結識，因而向她分購約百餘個，用來宣導消安，沒想到因主題造型特殊而引來熱烈回響。

嘉義市政府去年在文化公園發送元宵小提燈3000個，但今年不辦理此活動，市府民政處表示，今年為避免群聚而取消此活動，由教育處分送給各公立及非營利幼兒園，讓小朋友帶回家手作，親子共享元宵樂。

市府民政處表示，還有分送每位議員100個小提燈，請議員分享給民眾。市議員鄭光宏說，他分享50個小提燈給在粉專留言的民眾，每人限量索取2個，不到2小時就額滿了，其他小提燈也已分送完了，很受歡迎。