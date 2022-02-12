台北市公共運輸處首創結合路燈、傳統公車站牌與到站顯示器的「3桿合一」智慧型站牌，減少挖路與接電困擾，但位於重慶北路三段某處站牌卻被發現3桿分離，遭在地議員怒轟背離減桿及市容改善目標。對此，公運處解釋，該處燈桿因規格不符附掛標準，未來將再邀集里長會勘，確定在地意見後才會調整。

台北市2005年起推動傳統公車站牌升級為智慧型站牌，顯示公車到站時間，形式包括公車候車亭設置附掛式智慧站牌，其次是獨立式智慧站牌，以及太陽能電子紙智慧站牌。目前全市3300處公車站位，到今年1月已完成2437處，比例約7成3，預估今年將達2700處、約8成。

但議員鍾佩玲發現，公運處對外表示2020年將採「減桿」方式，原則上會以智慧型站牌附掛在路燈桿上為主，但重慶北路3段某智慧站牌設置卻因委外設計不當，導致現場呈現路燈、傳統公車站牌及智慧型站牌「多桿林立」，背離減桿目標也毀壞市容，更讓民眾眼花撩亂。

鍾佩玲質疑，智慧型站牌設置時應納入公車到站時間和路線圖，卻因廠商設計疏失只剩到站資訊，豈料對方想出的解套方式，竟是多弄一根太陽能電子紙智慧站牌，想做三桿合一卻成三桿分離，她相信此狀況並非個案，要求市府全面檢討，並檢討外包合約內容。

對此，公運處智慧運輸科長張耿禎解釋，該處設置時，考量小型路燈規格不符附掛智慧站牌的要求，才會採另設桿子的方式去掛；考量議員意見後，未來擬將傳統站牌上的路線圖滾輪，改放在智慧站牌桿上，減少成2桿，但最終將視在地里長的會勘意見而定。

張耿禎強調，每個公車站在設置智慧站牌前，都有經過當地里長會勘同意，即使後續有民眾反應意見，因而有所調整，也不會特別翻盤其他地區的類似規畫，但之後新設智慧站牌前將特別注意減桿狀況，將傳統式站牌合併在智慧站牌上。