一名北部地區設計公司老闆，見公司一名女設計師外表可人，趁一起吃完晚餐機會，邀她到公司私人會館參觀，但卻當場強吻並伸出鹹豬手猛摸女方下體，在無法進一步得逞後，又強要女方讓他載送回家，但老闆卻闖入女方房間內，又再度重施故技，甚至自己脫下褲子喊「幫我吸吸」，遭強力抵抗後又二度強吻，最後女方一怒下進行驗傷並經醫院通報警察，老闆一審判2年徒刑，但老闆不服上訴，高等法院認為他言詞狡辯駁回上訴，維持原審，可上訴。。

根據判決書記載，該名設計公司老闆見公司內設計部女職員A女姿色頗佳，於106 年1 月間邀她外出晚餐，結束後，老闆又邀A女前往公司私人會館參觀。

A女下車後見到只有自己和老闆兩入，於是要搭計程車返家，但老闆仍力邀A女進入，A女礙是自己老闆而不敢拒絕，雙方聊天一下後，老闆竟然強押女親吻，另一手並伸進女方內褲內撫摸下體，遭大A女推開並大聲制止。

但老闆仍未停手，推倒女方在沙發後再次強吻猥褻，經A女不斷推拒老闆才作罷。但老闆卻直接開車載A女回到租屋處，要求參觀A女房間，並強制取A女手中之鑰匙開啟感應門後進入房間，又順勢強吻A女，並將她推倒在床上，並將自己褲子脫下，對A女說「幫我吸吸」但遭到拒絕，卻又在離去前再度強吻。女方事後立即前往醫院驗傷並報案。

設計公司老闆向法官承認，有多次親吻A女，但否認有違反A女之意願及撫摸其下體、以及解開自己褲子並要求女方「幫我吸吸」之行為。

一審法官認為，設計公司老闆僅為滿足一己的性慾，竟假藉公事名義，邀約女職員到私人會館及進入女方房內，製造自己與女方獨處之機會進行強制猥褻犯行，使女方身心受創，造成難以磨滅之傷害，應予嚴懲，且男方犯後飾詞狡辯，否認犯行，未見其悔悟之心，犯後態度不佳；且未與女方達成和解，或彌補其所受損害、取得原諒，因此判刑2年。

男方不服上訴，但在二審時，男方仍不斷否認犯行，經高院一一認定後，認為一審認事用法並無違誤，量刑亦稱妥適，因此駁回上訴，仍可上訴。