國內近期出現一起跨縣市五姊妹家庭群聚，個案遍及高雄、屏東和新北。中央流行疫情指揮中心今天表示，該起群聚的指標個案（19431）基因序列與高雄港群聚相符，證實該起群聚源頭來自南部；至於新北樹林移工群聚基因定序今天也出爐，與桃機群聚相符。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，近來高雄港群聚幾乎沒有新增個案，而今天驗出案19431的序列與高雄港序列相同，以及最近新增的砂石場群聚序列，也是和高雄港群聚相符，證實這兩起群聚源頭都來自南部，而非從北部帶到南部。

羅一鈞表示，由於砂石場群聚發生在北高雄，跨縣市家庭群聚中也有蠻多個案住在北高雄，是否有一些足跡相關，或是和高雄港個案有關聯，都還需要進一步釐清。

另外，新北樹林電子廠群聚的基因定序結果也出爐，羅一鈞說明，該起群聚中的案19494、19497、19498都已經定序完成，與桃機序列一致，推測可能是和先前桃園亞旭電腦廠的移工有一些流行病學上的關聯，但尚未被發現，而把病毒帶到樹林電子廠；至於板橋家庭群聚之前也驗出為桃機序列，兩者是否有關嫌另，還需要再釐清。

羅一鈞分析，目前北部主要以桃機延伸至錢都、西堤、亞旭一路發展下來的傳染鏈，而南部幾起事件，目前看起來都是由高雄港傳染鏈後續延伸。指揮官陳時中表示，目前正在發展中的群聚都是和這兩個序列有關，至於其他零星個案，例如北市房仲，目前都沒有持續發展。

新北樹林移工群聚序列和桃機相符，是否意味著Omicron正式從桃園傳到新北，有往北部發展的趨勢？指揮官陳時中認為，基本上病毒會有移動，並不是說跨了一個區域，那是我們劃定的行政區，但病毒不會認這樣的行政區，只要有足跡，就有相關的可能性，所以不用過度擔心。