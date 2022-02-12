高雄市今雖新增0例本土個案，但因有個案疫調不實，高雄市長陳其邁在防疫記者會上點名，砂石車司機（案19584）隱匿足跡，將依法開罰。

該案是從10歲童(案19530)指標個案，後續引發砂石場群聚，10歲童的姊姊(案19434)及媽媽(案19435)任職於一家砂石場，因而將病毒傳染給砂石場老闆、老闆娘及司機。砂石場老闆除了將病毒傳染給自己的兒女外，也導致2月1日、2日回娘家過年的姐姐相繼染疫，老闆姐姐又將病毒傳染給丈夫。另外，砂石場司機染疫後將病毒帶回家傳給4位家人，年紀最小的確診者年僅2歲。

高雄市府公布足跡。 （高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

砂石車司機一開始說春節期間都在家，但疫調發現，他有去過外縣市，衛生局簡任技正潘炤穎表示，司機涉及不實陳述、隱匿相關足跡。陳其邁呼籲民眾做疫調時務必配合衛生單位，也說該案將依法開罰。

高雄市府公布足跡。 （高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

潘炤穎補充昨公布的案19580、19581、19582、19583、19584這家人的新增足跡，2月4日有觀音、大民門市的超商，主幼商場、全聯大社金龍店；6日還有大社果菜市場，及主幼商場楠梓店、大社夏一跳早餐店，還有福昇加油站、發揚企業社、四海豆漿、大社丹丹漢堡等地。