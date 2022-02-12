感情從來沒有道理可言，但最終目的不外乎就是兩人一起攜手走進婚姻殿堂，只是有些人會多加觀望，但也有些人為愛奮不顧身，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，容易衝動閃婚。

▍白羊座

白羊座行事作風較為衝動，遇見心儀對象時幾乎毫無理智可言，除了勇於展開熱烈追求，也不會考慮太多現實層面的問題，只想著要將對方納為己有。所以白羊座一旦真心深愛對方，就會衝動閃婚，至於兩人個性是否合拍，那都不是白羊座在意的點，因為他們深信，如果真的相愛，就一定能磨合成功。

▍獅子座

獅子座天生熱血，感覺來了，情感就會瘋狂迸發，想要結婚也算是情理之中。儘管獅子座也有理智的一面，但是唯獨對感情沒轍，會憑著感覺行事，就算理智告訴他們這樣太過衝動，但是獅子座仍舊願意為了感情放縱一下。

▍雙魚座

雙魚座可說是個為愛而生的星座，對於愛情十分嚮往，如果雙魚座真心喜歡對方，別說是閃婚，要他們付出性命也在所不惜，幾乎毫無理智和原則可言。除非雙魚座的心態成熟，不然他們絕對是愛情至上，一旦和事業發生衝突，雙魚座甚至願意放棄如日中天的事業成就去閃婚。