嚴格的消防實務訓練中，不斷精進救災、救護技能。（李金生攝）

嚴格的消防實務訓練中，不斷精進救災、救護技能。（李金生攝）

打火弟兄從她們堅毅的眼神，也看到這群新伙伴淬煉技能，精彩迸射的熾焰活力。（李金生攝）

金門縣消防局第一大隊大隊長陳參奇說明，要成為一名合格的打火英雄（雌）必須經過嚴格的實務訓練，值得大家給這批生力軍掌聲和鼓勵。（李金生攝）

「我們不一樣!」金門縣消防局第一大隊5名女隊員用這句話，勉勵自己勇敢加入水裡來、火裡去的消防日常，開啟維護鄉親生命財產安全的熱血人生。打火弟兄從她們堅毅的眼神，也看到這群新伙伴淬煉技能，精彩迸射的熾焰活力。

金寧分隊29歲的林珮純來自彰化，大學畢業後曾從事文書工作，但她不喜歡這種一成不變的安穩，決心帶著2019特考班的新資歷，在親友、同學的祝福下啟動人生新模式。

同樣在金寧分隊，來自南投水里23歲的劉芝廷，2020警專37期畢業剛分發金門時，曾因體技能不足，無法正確完成訓練工作，但在不斷自我加強訓練和學長姐的鼓勵下，如今已是同仁眼中動作純熟、俐落的好伙伴。

來自高雄鳳山，24歲的汪子容，喜歡打排球和籃球，也在消防訓練養成的過程中，看到團隊合作的要領和精神，讓她深感自己每天都在不斷成長和精進。

22歲的烈嶼分隊謝昕妤是台南新營人，平日興趣是游泳，在家人鼓勵下報考消防特考，執勤過程水來火去，雖然比一般同齡女生辛苦，但消防救災帶來的成就感，是一直催發她繼續前進的動能。

烈嶼分隊26歲的蔡宜靜是小金門人，2016年警專33期畢業，在專業回饋故鄉的同時，也能就近照顧年邁的爺爺奶奶，讓她感受較別人尤深，決定再報考中央警察大學消防科學研究所繼續進修，以更精實的本職學能服務鄉親。

第一大隊大隊長陳參奇說明，要成為一名合格的打火英雄（雌）必須經過嚴格的實務訓練，包括大隊轄區狀況認識、災害類型研判、消防安全設備檢查、緊急救護要領、消防作戰及救災安全須知、各式車輛裝備介紹與操作、車禍救助訓練、架梯佈線及消防人員生存訓練外，重中之重的體能訓練更有立定跳遠、懸吊軀體、硬舉、後拋擲遠、折返跑、六角槓負重行走、1500公尺跑步等7項全程導入現代化、科學化的體能訓練，相當不簡單，值得大家給這批生力軍掌聲和鼓勵。