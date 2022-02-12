基隆市旭川河匯入基隆港，但河上加蓋的3棟大樓與仁愛市場，長年排放汙水入河導致水質惡臭，基隆市政府稍早表示，該處已被納入汙水下水道第三期實施計畫，未來汙水不再直接排入河內，預計今年第2季或第3季進場施作，周邊區域也會進行用戶接管，改善港區環境衛生。

基市工務處下水道科長楊政逢指出，基隆旭川河口一帶位屬基隆市汙水下水道系統第三期實施計畫內，已2019年底完成工程設計，但因工程範圍位在基隆主要幹道，又受到疫情影響及原物料飛漲等因素，導致多次招標皆無廠商投標，經重新調整預算後，終於去年7月份決標。

楊政逢表示，未來旭川河上的3棟大樓將進行汙水接管，不再直接排放入河內，可大幅減少汙染物來源，周邊區域也會一併進行用戶接管，提升市中心環境衛生。另外，因工程與忠二忠三橋改建重疊，為維護用路人安全、降低交通影響，評估在今年第2季或第3季進場施作。

楊政逢說，汙水下水道的工期為1060天，工程範圍包含忠一路、忠二路、忠三路、愛一路、愛二路、孝一路、孝二路、愛一路、愛二路等延線住戶及旭川河上三棟大樓進行用戶接管，預計接管戶數967戶。

針對有民眾擔心影響幹道交通，工務處強調，汙水下水道工程並非全面性開挖，絕大多時間都在地底下進行，同一時間也僅會有2個工作井設置在路上，時間約30至45天，每日施作結束後開放通車，市民不須擔心。