高雄12日又迎來＋0，但五姊妹家族傳播鏈、染疫五妹（案19521）的基因定序證實與高雄港傳播鏈相關。染疫高雄砂石場司機（案19584）被查出故意和朋友串連說謊、隱匿跑到苗栗的足跡，經查與五姊妹染疫家族竟先後在同一家仙草店消費過。

10日確診的指標個案姊姊及母親分別於1月29日、30日曾到砂石場上班，因而將病毒傳染給砂石場老闆、老闆娘及司機。砂石場老闆除了將病毒傳染給自己的兒女外，也導致2月1日、2日回娘家過年的姊姊相繼染疫，老闆姊姊又將病毒傳染給丈夫。另外，砂石場司機染疫後將病毒帶回家傳給4位家人，其中，年紀最小的確診者年僅2歲。

陳其邁表示，砂石場司機（案19584）故意陳述不實、隱匿相關足跡已違法。衛生局表示，該名司機原本強調春節期間都待在家裡，但在詳細疫調、反覆詢問好幾次後，發現他其實有和朋友到苗栗玩，明顯說謊。

陳其邁表示，該司機害親朋好友都染疫，卻故意不講苗栗旅遊的足跡，影響疫情調查，後續「將照法律走」。巧合的是，五姊妹家族年初曾到苗栗家族旅遊，眾人曾到一家仙草店消費，經查，砂石場司機也曾到過該仙草店消費，但日期時間皆不同，目前仍難以釐清兩條傳播鏈是否有關。

至於五姊妹家族的確診者五妹，據了解任職於日月光半導體高雄場，市府已匡列她的職場接觸者63人，採檢皆為陰。

衛生局表示，岡山、大樹社區篩檢站採檢近3000人，均為陰。每日千餘人篩檢，監測呼吸道症狀感染情形，

陳其邁表示，每天約三、四成篩檢者有呼吸道症狀，目前掌握風險，請市民放心。社區接種站也持續提供疫苗接種服務，元宵節注射者還可獲贈花燈，全高雄市65歲以上長輩由區公所通知接種，不用特地上網預約。

針對校園防疫管理，陳其邁表示，學生健康自主管理期間，不得返校、不得進入校園。