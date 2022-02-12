苗栗（火旁）龍踩街表演由巴西打擊樂團及傳源文化藝術團領軍。（謝明俊攝）

苗栗國中舞蹈專班的美麗舞蹈表演。（謝明俊攝）

將藝團表演。（謝明俊攝）

瑪期克表演藝術團演出英雄聯盟。（謝明俊攝）

展夢圓藝術舞蹈團的拉丁狂想曲。（謝明俊攝）

國立體大的LED龍。（謝明俊攝）

踩街活動終點苗栗火車站演出（火旁）龍。（謝明俊攝）

苗栗（火旁）龍活動高潮踩街表演 熱鬧苗栗街道

苗栗（火旁）龍活動高潮踩街表演 熱鬧苗栗街道

苗栗（火旁）龍活動高潮踩街表演 熱鬧苗栗街道

苗栗（火旁）龍系列活動進入高潮，11日晚間在苗栗市舉行踩街表演，有多達30個團體演出，表演陣列由巴西打擊樂團及在地的傳源藝術團領軍，包括炫麗亮眼的LE龍隊、熱情奔放的拉丁舞蹈、精采炫目的扯玲表演，雖然天空不作美，飄著毛毛細雨，但不減民眾觀賞熱情，整條中正路擠得水洩不通，12日晚間（火旁）龍主戲將要登場，更讓民眾拭目以待。

在苗栗（火旁）龍系列活動，越來越受到市民重視，安排表演團體越來越精采的要屬踩街表演，受歡迎程度已不下（火旁）龍主場了，今年的踩街表演依例由南苗三角公園前出發，沿著中正路一路往北，抵達苗栗火車站終點，沿途設置6個表演點，讓觀眾有更多的觀賞點可以選擇。

11日晚間登場的踩街活動，在苗栗市長邱鎮軍及苗栗縣副縣長鄧桂菊共同在天雲廟上香祈福後拉開序幕，表演隊伍由節奏明快的巴西打擊樂隊搭配舞風有勁的苗栗在地傳源文化藝術團擔任領頭羊，並有6部超跑在前引路，隨後有28個表演團體依序演出，以拼場精神拿出最棒的表演。

踩街活動沿著中正路一路排開，沿線擠滿了來自各地的民眾，天空雖然不作美，持續飄下毛毛雨絲，但表演者的熱情不退，觀眾更給予最熱烈的掌聲鼓勵，整條中正路陷入熱情鼓樂節奏、鞭炮聲、及掌聲中，堪稱是歷年來最精采的踩街表演之一。

今年的（火旁）龍主題「龍蟠福聚 興盛苗栗」，目的在於祈求平安，希望龍城苗栗能有福氣聚集、驅散疫病，有龍神保佑人民健康順遂。踩街也配合金木水火土的五行概念，將踩街團隊分為金龍組，象徵家庭滿福；木龍組，象徵事業進福；水龍組，象徵生活有福；火龍組，象徵愛情添福；以及土龍組，象徵多子多福。期許2022的苗栗幸福滿滿。

苗栗市公所表示，踩街是呼應苗栗火旁龍七部曲中的跈龍，透過從南苗出發，一路經過中正路，到達終點苗栗火車站，在整個過程中帶動苗栗市區從南到北的人潮，以及沿途店家的生意。

踩街終點的苗栗火車站前圓環，11日晚間更是擠得水洩不通，全部表演隊伍抵達後做出最完美的表演，最後安排的（火旁）龍秀，在隆隆地鞭炮聲中，祥龍賣力舞動穿梭煙硝塵霧中，震撼力十足。

苗栗（火旁）龍的最高潮主秀，就是12日晚間登場的（火旁）龍之夜，除了10尾祥龍輪番上陣接受炮陣洗禮，現場還有霹靂（火旁）龍、親子舞龍體驗、（火旁）龍著色比賽頒獎，讓民眾成為一日龍迷，感受神龍的重量與祝福。現場表演除了有客家饒舌歌手製作演唱的「（火旁）龍」歌曲，還有（火旁）龍映像首創文創劇，用震撼的聲光效果向民眾述說（火旁）龍淵遠流長的故事，以及即將成真火舞團籌備一年時間帶來全世界首創的〈火舞龍城〉戲碼，讓民眾值回票價。