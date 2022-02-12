軍事新聞網站「Defence Blog」8日報導，雖然美國一再警告只要俄國入侵烏克蘭，就會祭出嚴厲的制裁行動；但俄羅斯仍不斷向烏克蘭邊境集結兵力與部隊；甚至，俄軍還在邊境地區部署可發射戰術核武的203公厘的自走砲，射程涵蓋烏克蘭擁有130萬人口的第2大城卡爾可夫（Kharkiv）

報導轉引推特用戶貼出的影片，指出俄軍在距離烏克蘭邊境僅17公里的別爾哥羅德區的韋塞拉洛潘，部署2S7「牡丹花」自走砲。專家更指出，俄軍部署的是火砲升級版的2S7M。

2S7自走砲又稱為「蘇聯原子砲」。其最多可攜帶4枚203公厘的核彈，可消滅37.5公里範圍內的所有目標。報導指出，2S7設計來壓制與消滅對手核武、火砲、迫擊砲、裝備、指揮所與敵軍，甚至連後方也能一併摧毀。

俄軍在距離烏克蘭邊境僅17公里的別爾哥羅德區的韋塞拉洛潘，部署2S7「牡丹花」自走砲。圖為俄國在邊境部署的衛星空拍圖。(圖/美聯社)

#OSINT

February 7, 2022. Vesela Lopan, #Russia. In this video, @InformNapalm volunteers noticed large caliber #artillery 2S4 Tyulpan and 2S7M Malka with registration numbers, which belong to the 45th artillery brigade of the Russian Armed Forces (military unit 31969). pic.twitter.com/05tKu8848g — InformNapalm (@InformNapalm) February 10, 2022

報導補充，這款於1975年研發並服役的自走砲，主要用於壓制敵人後方戰線，並摧毀50公里內的重要核武據點與設施。

由於俄國總統普丁7日警告，如果烏克蘭加入北約就很可能爆發核戰，隨後又在與法國總統馬克宏的對話中，指責西方「完全無視我們的擔憂」。如今俄國又部署2S7於邊境，不免讓人憂心萬一戰爭一觸即發，衝突不斷上升恐讓核戰風險大增。何況，美國總統拜登近日才警告，如果美俄發生衝突將演變為世界大戰。