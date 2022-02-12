桃園龍潭農家樂小吃店和日翊物流2群聚案，感染源一直不明，桃園市長鄭文燦12日指出，經市府積極疫調，發現11日確診的日翊物流相關個案19558，曾多次赴農家樂小吃店，市府揪出2群聚足跡相關交給中央流行疫情指揮中心，將驗血清抗體調查2案是否有關連，可望2案併成1案。

日翊物流11日新增2確診，是日翊物流員工媽媽的妯娌夫妻檔（案19585和案19558），鄭文燦說，市府疫調追蹤足跡發現，丈夫（案19558）1月底前曾和友人多次去過龍潭農家樂小吃店，當時面對市府呼籲要採檢，他跟友人1月29日採檢為陰性，他2月2日又因日翊物流案被匡列為自主健康管理對象，直到9日採檢陽性、Ct值39.7，11日第二次採檢再度陽性、Ct值41。

鄭文燦說，案19558現在來看Ct值高，但因曾多次前往農家樂小吃店，足跡有重疊，2群聚感染案的傳播鏈是否有關聯，正在驗血清抗體調查，市府已將疫調結果提供中央參考，將待中央流行疫情指揮中心根據基因定序和血清抗體判斷，目前龍潭農家樂小吃店已累積9位確診（包括1外縣市）、日翊物流則累積40員工跟親友染疫（包括7外縣市）。

鄭文燦說，日翊物流正在收尾，所有員工都要健康監測，確保沒有新增個案，2月11日已針對1566位員工跟往來廠商快篩，結果都是陰性，會依據2月14日再採檢一次的結果，決定日翊物流復工時程。