八點檔演員吳婉君外型亮眼，加上在《炮仔聲》飾演一人分飾兩角的精湛演技，讓她演藝事業再攀巔峰，更累積一票粉絲力挺，因此有「本土劇女神」封號，常在社群網站分享日常的她，日前曬出消夜文時，粉色上衣胸前開洞讓「邪惡視角」一覽無遺，讓粉絲們大飽眼福。

吳婉君日前在instagram曬出消夜文，只見她手拿泡芙及一杯珍珠奶茶，強調是「死亡之組的消夜」，可見破表熱量讓她吃的膽戰心驚，不過身穿的粉絲上衣卻搶盡目光，只見胸前開了個大洞，不僅露出半截北半球，深邃事業線更是清晰可見，「邪惡視角」讓粉絲看的血脈賁張，完全捨不得將視線移開。

吳婉君邪惡視角讓粉絲大飽眼福。（ cocco__wu IG）

不過完全沒有偶像包袱的她，除了曾曬出剛起床時頭髮凌亂的照片，之前還大方分享過敏導致嘴唇紅腫的照片，忍不住自嘲「好像打完玻尿酸豐唇」，更曬出過敏症狀發生前的對比照，無奈表示事隔幾小時竟然全變了樣，連媽媽看了都忍不住笑說「妳怎麼變小鳥嘴」。

吳婉君之前曬出與妹妹小孩合照時，一度引發網友熱議，沒想到某次分享穿西裝帥照時，竟被網友留言：「真的美，不像有孩子的媽咪」，這讓她急忙跳出來澄清：「我沒有孩子啊」，雖然被誤會，但她仍高EQ回應：「有孩子的媽咪也是可以很美的」，認為美麗和當媽咪是不衝突的。