蘆洲警分局於11日在蘆洲派出所5樓體技館，辦理「成功講堂新進人員職能講習」。（蘆洲警分局提供）

蘆洲警分局於11日在蘆洲派出所5樓體技館，辦理「成功講堂新進人員職能講習」。（蘆洲警分局提供）

新北市政府警察局蘆洲警分局為讓警界新血們能用最快的時間，來迎接各式各樣的挑戰，於11日在蘆洲派出所5樓體技館，辦理「成功講堂新進人員職能講習」， 並規劃辦理新進人員的職能講習教育訓練，希望這群生力軍，能不斷透過教育訓練與實務結合，精進執法能力。

蘆洲警分局督察組長胡炎全依照轄區特性安排授課內容，透過法令講解及案例教育，並規劃情境模擬，更以本轄曾線上破獲五股區搶案等實例，實際講解員警盤查技巧及經驗分享，期許在增進同仁執法專業技能的同時，也能依法令執行各項工作，避免產生執法爭議。

為使新進同仁面對犯嫌時能第一時間反應，由蘆洲警分局教官蔡尚育針對術科部分，教導新進同仁防護型噴霧器使用時機及技巧，更將理論結合實務，將警棍實用打擊法實地訓練，讓新進同仁在面對犯嫌時，能第一時間防護自身及周遭民眾，進而壓制犯嫌遏制不法。

蘆洲警分局長張國哲表示，每一位員警都是一家人，對於新進同仁，用最萬全的準備，最細心的關懷以及嚴格訓練，透過講堂授課以及經驗分享傳承，透過一次又一次的訓練，都是為了面對危機時，能第一時間應變；期許新進同仁能不畏的大步向前邁進，在第一線迎接各式各樣的挑戰。