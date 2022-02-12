新冠肺炎變種病毒正在香港社區爆發。港媒消息指香港今日新增1510例確診個案，勢再打破當地單日確診數字的新高。

香港衛生署衛生防護中心昨日公布，新增1325例個案，兩例屬輸入病例，其餘為本土感染。

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