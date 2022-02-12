港媒：香港今增約1510例確診 再創新高 15:302022/02/12 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港長沙灣體育館的新冠病毒檢測站9日下午投入運作。（大公文匯網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎變種病毒正在香港社區爆發。港媒消息指香港今日新增1510例確診個案，勢再打破當地單日確診數字的新高。 香港衛生署衛生防護中心昨日公布，新增1325例個案，兩例屬輸入病例，其餘為本土感染。 陳竹音擬入籍大陸 綠委：慢走不送 港疫情爆發 港媒：北京援港 料派大量人車擴大檢測量 #新冠肺炎 #大陸 #香港 #疫情 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港增1325確診 再創單日新高 04:102022/02/12 焦點新聞 趙春山：兩岸應恢復談判 把和統武統講清楚 04:102022/02/12 產業財經 上月業績未向疫情低頭 長榮航持續高飛 年增逾59％ 04:102022/02/12 財經要聞 5姊妹家族小妹染疫 任職日月光高雄廠 公司回應了 12:022022/02/12 生活 女星出門不戴口罩 遭路人追進電梯反踹衝突影片曝光 07:392022/02/12 娛樂 智統台灣不需制訂統一法 04:102022/02/12 時論廣場 今新增本土11例 被陳時中說中！砂石場傳播鏈最多 13:502022/02/12 生活 情侶檔女友弟陽性 指揮中心研判染疫時間較早 14:422022/02/12 生活 1869人篩檢陰性 嘉聯益下周一有望復工 04:102022/02/12 焦點要聞 苗栗今暴增5本土 感染源證實！高雄砂石場來的 12:552022/02/12 生活 比爾蓋茲出書談預防下一次疫情 鐵口斷言新冠結局 09:202022/02/12 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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