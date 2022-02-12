中新網報導，隨著天津提出2022年經濟增長目標，大陸31個省區市2022年GDP增長目標均已公佈。其中，包括：湖北(7％)、海南(9％)、江西(7％)、安徽(7％)、貴州(7％)、雲南(7%、西藏(8％)、寧夏(7％)、河南(7％)等9個省份的經濟增長目標在7％及以上。海南設定了9％左右的目標，為最高。
此外，西藏、寧夏、河南設定的2022年經濟增長目標高於2021年實際增速。多個省份表示會力爭更好結果。目標已定，各地奮力前行，大陸經濟2022年力求開門紅。
中新網報導，隨著天津提出2022年經濟增長目標，大陸31個省區市2022年GDP增長目標均已公佈。其中，包括：湖北(7％)、海南(9％)、江西(7％)、安徽(7％)、貴州(7％)、雲南(7%、西藏(8％)、寧夏(7％)、河南(7％)等9個省份的經濟增長目標在7％及以上。海南設定了9％左右的目標，為最高。
此外，西藏、寧夏、河南設定的2022年經濟增長目標高於2021年實際增速。多個省份表示會力爭更好結果。目標已定，各地奮力前行，大陸經濟2022年力求開門紅。
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