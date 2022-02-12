西洋情人節將至，新北市農業局將於2月13日下午4時到晚上6時，於淡水漁人碼頭情人橋前LOVE廣場舉辦「2022淡水甜蜜蜜，情人橋跨進你的心」活動，邀請現場民眾報名參加，一同欣賞燈光秀並點亮「淡比特」的愛心。

農業局表示，淡水漁人碼頭的情人橋為著名的跨港大橋，每當太陽西下，夕陽美景盡收眼底，使遊客流連忘返。到了傍晚更有七彩繽紛的燈光輪替上演燈光秀，添加幾分浪漫氛圍，為情侶約會聖地。

活動除了情人橋前的LOVE廣場為拍照打卡熱門區，另有高跟鞋裝置藝術增添浪漫氣息，只要在當日下午4時到漁人碼頭LOVE廣場參加活動，在拍照牆上寫下最浪漫的一句話給對方，並上傳放閃相片於FB＃我與情人在淡水碼頭，即可獲得巧克力一盒（限量50組）。

另外下午4時30分開始彩繪燈籠DIY，於服務台報名後向工作人員領取燈籠材料，參加彩繪的情侶皆可獲得一組各兩張抽獎券(限額100張)，於下午5時30分至6點抽出浪漫乾燥花罐、水灣抵用券以及最大獎AirPods，活動以情人節為主題搭配元宵節氛圍，帶給市民朋友們不同的心情轉換，緩解疫情造成的身心壓力並促進淡水漁人碼頭觀光與經濟效益。

新北市漁業處指出，針對活動區域設有重點管制區，請民眾進入時務必配合實聯制、量測體溫及酒精消毒手等防疫規定，且所有參加活動民眾均務必全程佩戴口罩，將加強巡查及廣播，請大家配合，一起共同來防疫，期望民眾在觀光遊憩的同時也能帶動淡水在地商家以及碼頭港灣商店經濟，與家人一同享受休閒時光。