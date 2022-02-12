嘉義市文化局舉辦母語日活動，帶民眾走讀嘉義城隍廟。（嘉義市文化局提供）

2月21日是「世界母語日」，嘉義市政府文化局結合在地作家、獨立書店、社區協會、故事團體與在地劇團，12日至3月31日在文化局及世賢圖書館推出走讀地方文史場域、主題書展、戲劇表演等系列活動，報名秒殺。

市府文化局表示，配合教育部推動世界母語日，文化局特別規畫「佇嘉．語您同行」的系列活動，有「語您同行─來嘉行春」4條走讀動線，包括百年東市場、廟宇行香及看建築、阿里山小火車主題遊程、客庄巡禮。

4條走讀路線由洪雅書房主人余國信、作家陳俊文、嘉義市客家文化協會前理事長林松蘭導覽，帶大家踅街行春，走讀在地文化地景、人文故事，12日走讀東市場、城隍廟，13日阿里山小火車，26日客庄巡禮，活動一推出即秒殺報名額滿。

還有「語您同享─戲說繪本」，由小茶壺兒童劇團成員演出，用自己的語言說演故事《三年坡》與《貪心的報應》，2月20日即將登場，精彩可期。

另外，於世賢圖書館策辦「語您同閱主題書展」，展出本土語言相關的圖書與繪本，2月每周六下午3時30分在文化局及世賢圖書館兒童閱覽室，也推出母語說故事活動，由說故事志工及嘉義市閱讀推廣協會用母語說故事。

市府文化局表示，為搶救有消失危機的各種族母語，聯合國教科文組織自2000年起將每年2月21日訂為世界母語日，以促進全球保護語言、傳播母語，市府〈佇嘉．語您同行〉系列活動相關資訊，可上該局臉書或網站、嘉義市圖書館臉書查詢。