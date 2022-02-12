新竹一家投注站特別容易中大獎，店員們也忍不住合資買了一本刮刮樂，在外包裝上寫名字後，就放到抽屜裡面放著，沒想到這本刮刮樂竟被不知情的老闆誤賣出去，最後竟然還刮出百萬大獎，讓3名店員超扼腕。

第111000022期大樂透頭獎3.49億元昨（11日）在新竹某間投注站被開出來，由一人獨得，讓不少民眾羨慕不已。而這家投注站似乎特別容易中大獎，在開出大樂透頭獎之前，其實才在大年初二（2月2日）的時候刮出100萬的大獎。

而新竹這間投注站距離財神廟不遠，因此不少民眾前來買彩券或是刮刮樂的時候，都會先繞過去財神廟拜拜以後，再來投注站試試手氣。

根據《TVBS》報導，新竹某投注站的店長與2位店員集資買了一本刮刮樂，在外包裝上寫好名字後收起來，沒想到老闆卻將其誤賣給朋友，結果這本刮刮樂中了100萬元。而老闆知道以後也補發1萬元的紅包以示歉意，但還是止不住他們的心痛。