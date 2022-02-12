台南市政府針對確診者足跡清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

市府公布確診者足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

市府公布確診者足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

市府公布確診者足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

市府公布確診者足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

市府公布確診者足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

市府公布確診者足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天一口氣新增3起本土確診病例，2例是高雄砂石場群聚案延伸，確診者為一對住安南區父子檔，共匡列49人；另1例是西港區20多歲男、案19601，2月3日去苗栗玩，與跨縣市家庭群聚感染五姊妹在某知名仙草店足跡重疊，10日採檢、11日確診，匡列131人。

衛生局長許以霖說，案19601已接種2劑疫苗，在仁德區大同路上班，足跡遍及北區超商、玩具店、新光三越新天地等地點，但都有落實實聯制，相關地點已清消。

另，染疫父子檔住安南區，父親為60多歲、案19600，沒有打過疫苗，但無症狀，與高雄案19524接觸被匡列，10日採檢，11日確診，同住兒子30多歲為案19599，打2劑疫苗仍確診，父子檔足跡集中安南區。

台南市長黃偉哲說，若市民與確診者有重疊足跡，請於12日上午9時至下午5時30分至南區衛生所領取居家快篩試劑，包括2月5日、6日、8日、9日上午10時至晚上9時、2月10 日10時至傍晚6時曾至仁德區大同路騰達二輪生活館；2月7日下午2時30分至4時30分曾出入北區大武街奇奇模型店；2月5日上午11時至11時10分或2月10日下午3時18分至30分曾至7-11德航門市；2月7日下午3時10分至20分曾至7-11道成門市。

另若與案19599、19600足跡重疊，今日下午3時至下午5時30分、明日上午9時至12時至安南區衛生所(安南區仁安路70號)領取居家快篩。

至於昨天出現的高雄確診案19528，為就讀台南某私校女高中生，確診前擔任學校舉辦的冬令營隊輔，參加成員都是未滿12歲國小學童，讓很多家長憂心不已，衛生局共匡列145人，134人居家隔離，相關採檢共210人全部陰性，有足跡重疊者218位也快篩都陰性。