頭份市蘆竹湳好菜頭藝術祭12日晚間登場，最受歡迎的自製菜頭燈。（謝明俊攝）

頭份市蘆竹湳好菜頭藝術祭12日登場，外籍學生高興地展示著自製的菜頭燈。（謝明俊攝）

頭份市蘆竹湳好菜頭藝術祭12日登場，小朋友最感興趣的菜頭燈。（謝明俊攝）

頭份市蘆竹湳好菜頭藝術祭12日登場，林家古厝已布置許多瓷菜頭燈。（謝明俊攝）

頭份市蘆竹湳好菜頭藝術祭12日登場，老厝四處懸掛喜氣的紅燈籠。（謝明俊攝）

頭份市蘆竹湳好菜頭藝術祭12日登場，今年另有返鄉藝術家及社區長輩們的共同藝術創作展。（謝明俊攝）

苗栗縣元宵節熱鬧非凡，除了苗栗市（火旁）龍活動以外，頭份市蘆竹湳古厝也推出蘆竹湳好采頭藝術節，並在12日傍晚正式展開，除了點燈及遶境祈福活動外，還讓民眾體驗自製菜頭燈、手捏陶、乞龜呷平安，這次活動並邀請返鄉畫家展出「窗情‧窗景」特展，歡迎大家一起來欣賞。

如果說苗栗的（火旁）龍是豪邁奔放的象徵，那麼蘆竹湳的菜頭藝術祭，就是另一種小家碧玉形式的靜謐演出，過往，頭份市蘆竹湳地區四處皆為稻田，住在老厝內的農民在年後利用盛產的菜頭，不花一分錢地替孩子製作菜頭燈，讓孩子們可以提著菜頭燈在蘆竹湳老厝巷弄內四處穿梭嬉戲，是許多蘆竹湳孩子們的童年紀趣。

當蘆竹湳周邊興建起一座一座的化工廠後，蘆竹湳的稻田已不復見，老厝新舊代的住民興起找回菜頭燈的童趣，辦起了蘆竹湳菜頭燈藝術祭，今年已邁入第9年，讓越來越多的民眾來這裡找尋回鄉的感覺。

2022蘆竹湳好采頭藝術祭將於12日晚間，在蘆竹湳古厝盛大登場！除了有最吸引人的自製蘿蔔燈活動外以外，還有手捏陶、藝起玩樂等體驗活動；老厝內的初心書窩也有「思一顆蘿蔔」藝術創作活動，公雞廣場的好采頭市集、以及通天宮的乞龜呷平安和金年不槓龜等活動。

今年的菜頭燈祭，更邀請頭份六合、后庄、尖山、信義、後龍等國小帶來的精采散點演出，搭配各項美麗的裝置及藝術特展。今年也推出廣受大小朋友歡迎的趣味集章活動，到社區走逛，集滿12個章即可回到服務台兌換限定小禮。

藝術祭重頭戲點燈及遶境祈福活動，將在12日下午5點50分於通天宮正式開始，邀請大家歸來，轉來，回到蘆竹湳，共同參與一年一度的年節盛事，創造屬於自己的溫暖回憶。

另外，為了重視古厝長輩照護，特邀返鄉藝術家許玄淳帶著蘆竹湳社區長輩們共同陪伴創作的「窗情‧窗景」特展，並搭配藝術祭視覺特別創作的「有光、有風、還有你／妳」裝置藝術展，歡迎大家一起來欣賞。