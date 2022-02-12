Инклузивноста како стремеж не треба да остане само декларативен принцип, туку да се користат потенцијалите на лицата со атипичен развој. Предрасудите да не бидат пречка за изградба на еднакво и праведно општество за сите. Емпатијата е наша морална обврска. #Ембла pic.twitter.com/SJEiMzMykU — Stevo Pendarovski (@SPendarovski) February 7, 2022

北馬其頓總統親自帶唐氏症女童上學。（youtube/Претседател на Република Северна Македонија）

一國之尊的總統能夠關心平民到何種程度？北馬其頓一位11歲的唐氏症女童阿德米（Embla Ademi）因為在學校受到霸凌與排擠，幾乎無法好好就學。總統潘達洛夫斯基（Stevo Pendarovski）得知此事後不麻煩別人，他本月7日親自牽著阿德米去上學，教育他的國民「我們絕不容許危害兒童權利的行為。」

唐氏症是染色體異常的遺傳疾病，患者通常有智力障礙以及容易辨認的面部特徵。英媒《每日郵報》報導，阿德米就讀普通小學，除了遭到同學排擠，一些同學的家長指控阿德米具有攻擊性，拒絕讓自己的孩子與阿德米一起上課，不惜做到罷課抵制的程度。校方一點辦法也沒有，只能把阿德米隔離到寒冷的走廊，再放一個小暖爐給她，持續將近1周。

總統潘達洛夫斯基前往拜訪阿德米的父母，談論他們每天面臨的諸多困境。就在7日早晨，阿德米被潘達洛夫斯基牽著手，父母陪伴在她身後一起走到學校，成為戈斯蒂瓦爾市（Gostivar）街頭的奇景。

潘達洛夫斯基隨後嚴正聲明：「我們都是平等的，每一個兒童都該享受他們應有的權利。這是我們不只做為一個國家，也包含每一個國民背負的義務，關鍵元素就是同理心。這不僅能幫助阿德米這種孩子，也能使我們從中學習到喜悅、分享與團結。」

北馬其頓是巴爾幹半島南部的內陸國家，南臨希臘，全國人口約200萬人。地方政府承諾保障阿德米在普通學校的受教權，阿德米的父親表示其他家長依然對此不滿，阿德米對於回到教室也有些忐忑。一家人未來依然面臨很多挑戰，但他們知道自己不再是孤軍奮戰了。