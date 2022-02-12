誰說一定要幽默風趣才有人愛？《搜狐網》運勢專欄就點名，生肖牛、狗、龍的人，他們平日裡話不是很多，而且性格也有些木訥，但卻從來都不缺桃花，尤其是在今年2022年能讓自己的愛情水到渠成，圓圓滿滿。

生肖牛

屬牛的人向來都不善言辭，十有八九的屬牛人都會用沉默來對待自己不熟悉的人，所以在社交往來之中，他們經常被別人忽略，但其實屬牛的人可謂是寶藏，他們不僅才華橫溢，而且非常懂得體貼人，在戀愛的市場之中相當的搶手，今年之內屬牛的人脫單的機率就特別大，自從過了農曆春節，他們的桃花就源源不斷，不僅能早日遇見感興趣的對象，還能順利牽手，成就良緣，只要有心尋找，哪怕自己情商低、顯得很單純，也會有人欣賞。

生肖狗

屬狗的人在日常生活中做事情總習慣默默地進行，而且也不是一個擅長花言巧語的人，也許別人吸引異性靠的是營造浪漫的氛圍，但屬狗的人卻做不到，他們只會用實際行動來表明自己的心意。今年這個農曆虎年，他們一點也不缺愛，桃花運從年初旺到年底，在2月左右他們就有希望遇見欣賞自己的好對象，跟自己一樣踏實可靠，這樣一來真愛也就水到渠成，今年選擇結婚對他們來說也是一件好事，有望促成一段百年好合的姻緣。

生肖龍

屬龍人雖然在事業上非常的積極上進，對生活也很熱情，但他們在跟異性相處的時候卻顯得有些不太自信，所以一些人嫌棄他們太過悶而離開他們，但屬龍人卻能夠在跟別人的日常相處中，漸漸的累積自己的魅力，也讓別人慢慢看清自己的好品質，今年他們不再缺愛，而且各方面的發展也相對順利，不僅能遇到真正的愛人，還能遇見貴人，讓自己的生活呈現雙重喜事，方方面面都好，在今年上半年，有很大的機率脫單。