勞動部雲嘉南分署以實際行動支持小農，採購鳳梨釋迦，分享給來求職的民眾。〈雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真〉

因應轉職潮，2月底雲嘉南分署轄下各就業中心還有近40場徵才，歡迎民眾參加。〈雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真〉

求職找工作，居然還獲贈鳳梨釋迦！勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天舉辦徵才活動，就服人員在現場分享向農民採購的鳳梨釋迦給前來投遞履歷的求職民眾，來尋求轉職機會的陳小姐說，沒想到找工作還可以拿到鳳梨釋迦，很開心。

目前正值台東鳳梨釋迦產季大出，面對出口困境，勞動部雲嘉南分署用行動力挺農民，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署採購120箱、近1000斤鳳梨釋迦，分批配送至轄區各就業中心，分享給前來求職的民眾。

他說，鳳梨釋迦也寓意祝福好運，數量有限，送完為止，同時也鼓勵大家踴躍購買鳳梨釋迦，「作伙挺農民」。

今日徵才活動有緯穎科技、可成科技、群創光電、台南紡織等8家廠商提供包括儲備幹部、品管專員、各類工程師與技術員等超過1000個工作機會，吸引不少民眾參與。

劉邦棟說，因應年後轉職潮，加上內需回溫、廠商人力需求增加，為協助民眾找工作、廠商媒合人才，分署到2月底還有將近40場徵才活動，包括GPS大廠Garmin、群創光電、大成長城、全家與統一超商等逾50家廠商提供超過2500個工作機會，詳情可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台，或上台灣就業通網站查詢。