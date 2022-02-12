楊謹華分享努力「做人」中。（羅永銘攝）

楊謹華透露，婆婆很關心《華燈初上》的凶手身分。（羅永銘攝）

楊謹華今（12日）出席保養品活動，分享過年前忙拍戲，所以這個年大多在家好好休息、放空，也有向長輩拜年。有長輩關心她準備生小孩的進度？44歲的她說，「慶幸的是，我公婆一句話都沒問過，多次溫馨提醒的都是要我們注意健康。」

被問到47歲林志玲前不久分享當媽媽的喜訊，她有無壓力？楊謹華笑說：「為什麼她生，我壓力要變大，我應該為她開心，這很棒，她經歷辛苦的歷程。」

她和林心如主演的《華燈初上》凶手身分討論度高，楊謹華透露，「婆婆問我凶手沒問我生小孩，婆婆說只要告訴我『男的還是女的』，我回她『活的、長得好看的』，我婆婆就哈哈哈，過年讓婆婆開心也不錯，我每次看到婆婆笑就很有成就感」。也有其他長輩問她凶手是誰，她妙回：「我嘴巴超緊的。」

他說老公趁她出門「鑽漏洞」偷看她的劇本，已知道凶手是誰，「他一直問我問不到就『想盡辦法』，因為我是什麼事都會跟他分享的人，他知道的時候，我整個嚇到，如果我在家，一定會把劇本藏起來」。有警告他不能說出去？「我沒有警告，但有『溫馨提醒』」。

導演告訴她，第3季有很多很感人的部份，「每一場對我來說都很有感觸，我用觀眾角度看第2季時，對於蘇媽媽和Rose媽媽之間的情誼，我看的時候也忍不住掉淚」。有聽導演講會拍外傳？「不管外傳或內傳，和這麼好的團隊合作很開心，我準備好了，隨時都可以拍」。

楊謹華提到，過年和老公互包紅包，「現在也很少人包紅包給我們了，想說互包給彼此討個吉利，紅包數字沒有比財力，我們就一起講好一個數字」。笨問到做人計畫，她表示有朋友送過好孕棉，如果有人送就收，沒送也沒關係，「有試過中西醫，還有自我的健康管理」，有做人工受孕或試管？「細節我就不多說了，你們有想到的，我都盡力去做」。

被問到導演明金成驟逝，她說曾和他合作過2部戲，雖然不常聯絡，但年前剛好碰面，「對我來說，我知道的那刻無法相信，我是晚上知道的，我整個人空掉又失眠，我覺得『（老天爺）太狠了』，小孩剛出生，他和老婆剛迎接小生命。他是幽默風趣又很善良的導演，我那時候年紀還小，有很多事還不太懂，他會用他幽默方式分享自己以前拍戲的詮釋方式，我覺得他很樂觀，我也告訴自己要向他看齊。」