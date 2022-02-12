雖然世上的事情不見得能心想事成，不過有些人總是特別悲觀，運勢命理網站「旺好運」分析，天蠍座、摩羯座、雙魚座常常充滿負能量，每次做事前總會先做最壞的打算，想法特別負面，是典型的「悲觀主義者」。

▍第三名：天蠍座

天蠍座很喜歡胡思亂想，對任何事情都保持高度的懷疑，事情只會被他們越想越糟糕，心思紛亂影響行為，越處理越心煩，他們無法克制自己的負能量，因為他們天性就是比較悲觀。天蠍座防備心很強，很難信任一個人，他們太悲觀了，認為周遭的人都是有特殊目的才會接近自己，不相信有些人真的只是純粹想跟他交朋友，活得非常累。

▍第二名：摩羯座

摩羯座性格沉穩，做事前一定要有充足的規劃，當然也少不了最壞的打算，為了讓這個糟糕的事情降到最低，因此會開始負能量爆棚，絞盡腦汁想要解決這件事情。摩羯座在職場上特別悲觀，他們事業心重，很有野心，總想要做出亮眼的成績，越是在乎，得失心越重，腦內越會預想各種失敗的可能，為了避免悲劇發生，他們會上緊發條，逼自己達成目標。

▍第一名：雙魚座

雙魚座總是很愛幻想，喜歡做白日夢，成天想東想西，當然也特別容易胡思亂想，一旦出現負面的想法，他們就會越想越糟糕、越想越不好，最後整個人都會呈現充滿負能量的狀態。雙魚座在愛情中尤其如此，就算現在很相愛，也會想著對方有一天可能會膩，會拋下自己，想著想著就陷入低落的情緒，是個典型的悲觀主義者。