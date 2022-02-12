貨櫃三雄元月淡季營收旺到爆，繼長榮繳出568.4億元史上新高營收後，陽明和萬海單月營收355.9億元、325.1億元也同步創高。手上有船票的投資人最在意行情何時能大噴發，目前專家看法分歧，悲觀派表示，隨著歐美陸續解封，航運股價不會複製去年的飆漲走勢，投資人用「平常心」操作，不要有過多期待；但樂觀法人則認為，第1季淡季不淡，暗示2022年獲利可能明顯跳升，預期三雄財報和現金股利行情將會提前發動。

受惠於農曆年前出貨旺季，市場需求強勁，推升整體運價上漲，帶動貨櫃三雄元月營收爆表。

陽明1月營收355.9 億元，月增 1.38%，年增 74.07%；萬海也來到 325.11 億元，首度衝破300億元大關，月增 39.82%，年增 140.03%；長榮1月以568.41億元再創歷史新高，年增99.9％、月增8.84％，連四月營收站穩500億元大關。不少網友看到萬海月增近40%，直呼太扯，賺成這樣，下周就知道市場如何反應。

周五（11日）貨櫃三雄早盤一度以小紅開出，但隨後賣壓出籠，終場全面下挫，長榮小跌0.5元、收在131.5元；陽明與萬海跌幅近2%，分別收在112元、172元。長榮超狂營收公布後，11日股價仍不給力，除了摩根大通和富邦虎尾等隔日沖大戶賣壓外，法人籌碼持續偏空，以致於股價上漲阻力重重。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程表示，虎年開紅盤後，貨櫃三雄股價轉強往上走高，不過1月營收與國際航商的大漲，似乎已利多出盡，長榮借券賣出餘額直逼15萬張，以及萬海上看3.8萬張，都是近期新高水位，對後續股價較不利，一定要特別留意，反觀陽明借券賣出餘額大大降低，是三雄當中籌碼相對最安全的一檔。

他近一步解釋，「借券賣出餘額」和「借券餘額」不同，借券賣出代表是法人真正有把借來的股票在市場上賣掉，一般視為放空、看空的動作，預計未來等股價走低後，法人再去市場把股票低價買回，去還原先借來的股票。

張貽程提醒，貨櫃三雄回歸基本面和展望，歐洲已經不戴口罩和回復疫情前的生活，美國早晚也會跟進，亞洲也差不多，靠著疫情上來的航運股，在今年下半年回歸正常生活前，股價不會複製去年的飆漲走勢，投資人一定要用「平常心」操作，今年不要有過多的期待。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）雖然仍下跌，但應屬正常，因為農曆過年前後本來就容易跌，且跌幅已在收斂，顯示貨櫃輪景氣沒有問題，如果美股周五第2天下跌，不排除元宵節過後，台股進入短線整理，可留意有基本面支撐的航運股逢低買進。

有本土法人對三雄持續看好，貨櫃航運元月營收創高，顯然市場供不應求，預期第1季淡季不淡，暗示2022年獲利可能會明顯跳升。3月底SCFI貨櫃運價就會季節性回升，逐步走入旺季；6月底前，美西29個港口的碼頭工人將啟動議約，有利於推升運價，而5月1日美國線長約換約將大幅調升價格。其中，長榮受惠2022年新船大量下水，表現將優於同業。

本土法人認為，依照往年經驗，貨櫃三雄將於3月下旬，公告2020年財報及現金股利，預期長榮、陽明和萬海的財報及現金股利行情將會會提前發動。

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