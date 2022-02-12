效力阪神虎隊的台灣旅日左投陳偉殷目前正在高知二軍基地進行春訓，12日他透過視訊訪問時更新近況，他表示，目前肩膀復原進度良好，傳接球已達正常距離，預計17日進牛棚，目前都是以先發投手角色做準備，「希望自己接下來進度上都不要再出意外，順順利利的。」

陳偉殷去年與阪神簽下2年合約，但去年飽受傷病困擾，一軍僅出賽2場，拿下1勝0敗、自責分率3.86，接下來受到左肩傷勢反覆影響，始終未能歸隊，球季結束後並未回台，而是直接飛往美國積極復健，經過這段時間的治療與訓練，他的肩膀傷勢轉好，也在一月初回到日本，成為首位抵達日本的洋將。

陳偉殷透露，去年在日本就醫時，醫生說是肩胛下肌的問題，與球團討論後決定到美國做復健，也有尋求多方意見，訓練後的放鬆、伸展會做多一點，另外也增加一些肩膀肌力訓練，「算是做得很足的一次，幾乎每次都會做1小時到1.5小時小肌肉訓練。」

經過這段時間的復健、治療，陳偉殷身體狀況恢復良好，「傳接球、進度都算滿不錯的，投球距離基本上已經拉到自己的正常距離，現在就看準備進牛棚的時間，預計是17日開始，在正式牛棚前還會有一次平地牛棚。」

陳偉殷也指出，目前為止接收到的訊息都是朝先發去做調整，「前後大約會有9次牛棚，之後安排模擬比賽後才會確定復健賽什麼時候開始，會看牛棚狀況再來做安排。」對於新球季目標，最主要是希望身體健康，在過程中都不要出現意外，「畢竟去年後半段都沒有投球，希望能健健康康的。」

另外針對日本疫情再度升溫，阪神也祭出嚴格的防疫規定，陳偉殷說：「我們球隊規定算是最嚴格的，不能出去吃飯，跟球迷也要保持一定距離，比較特別的是如果家人來看春訓，也不能近距離接觸，就是希望減少接觸、減少確診。」