屏東市林仔內三山國王廟竹竿炮不畏疫情，選在元宵節前夕如期開炸。（林和生攝）

全台唯一保留客家竹竿炮傳統的屏東市林仔內三山國王廟，今年一度因為疫情考慮停辦，所幸將過去遶境方式改為定點展演，信徒們將竹竿綁上鞭炮，衝炸神轎趨吉避凶，雖比起前幾年數千支竹竿炮齊炸壯觀場面，今年規模縮小許多，但民眾仍覺得非常滿足。

盡管慶典規模縮水，但整個林仔內庄頭仍是熱鬧滾滾，燃放竹竿炮現場吸引不少人潮圍觀，神轎手毫不畏懼地在炮陣中來回穿梭，讓不少體驗過鹽水蜂炮及台東炸寒單的民眾也直呼過癮。

主辦活動的屏東市河婆客家發展協會總幹事韓百齡表示，在二次大戰期間，有10多萬廣東揭陽縣河婆地區來台的客家族群，因戰亂無法返鄉，思鄉心切遂在屏東市蓋三山國王廟，藉由每年王爺遶境出巡，村民以竹竿綁上鞭炮來衝炸神轎，祈求來年順利。

待衝完炮後，依習俗還要摸摸被竹竿炮炸過的神像臉部，據說可以保平安。韓百齡說，全台約有4、500間三山國王廟，只有林仔內還保留這樣傳統，已經延續超過數十年，甚至吸引竹東客家鄉親每年皆專程到場體驗。

今年受到疫情攪局，過年前曾與廟方開會討論續辦與否？所幸在屏東縣政府建議下，取消遶境，改以地點展演方式開炸，讓活動如期進行。

地方信徒說，用竹竿有節節高昇意思，且活動結束後，當地人都會把被炮炸過的竹竿拿回家，固定在門楣處，除了曬衣服外還能保平安 ；早年甚至有信徒將炮屑撿回，放在雞舍或鴨寮內，據說可讓雞蛋或鴨蛋早日孵化、有六畜興旺涵意。