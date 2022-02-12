隨著烏克蘭的情勢急遽惡化，美國中央情報局(CIA)與美國軍方11日警告歐洲盟國，俄國可能最快在16日便會對烏克蘭發動攻勢。不過，《明鏡周刊》也引述專家看法，認為這可能是美方刻意放出消息，進而破壞俄國的進攻計畫。

《明鏡周刊》引述數名外交官與軍方官員的說法，指出美方提供的情報鉅細靡遺，包括俄國入侵的路線，有哪些單位受命出擊，以及各自肩負的任務全都一一指名。美方消息更直指，2月16日為發動攻擊之日。

雖然柏林一開始無法查證美國消息是否可靠；但由於美國披露的細節鉅細靡遺，加上多方消息都支持美國提供的情報，讓美方說法顯得非常可信。一般認為，俄國選擇2月中旬為進攻時間點較合邏輯。不過，也有專家認為，美國可能故意散播消息，以破壞俄國的作戰計畫。

報導引述西方軍人與外交官說法，指出CIA顯然截獲俄國領導階層正積極為16日備戰，但仍不能認定這是經普丁拍板的最後定案。

美方提供的情報鉅細靡遺，包括俄國入侵的路線，有哪些單位受命出擊，以及各自肩負的任務全都一一指名。美方消息更直指，2月16日為發動攻擊之日。圖為俄國在邊境軍演。(圖/美聯社)

事實上，在白宮記者會上，拜登的國家安全顧問蘇利文也表示，「攻擊隨時可能發生，甚至就在奧運落幕前爆發」。不過，他也強調「我們並非認為普丁已做出最終決定，而是強調情勢處於緊急狀態之中」。

無獨有偶，人在澳洲進行訪問的美國國務卿布林肯也警告，很可能在2月20日北京冬奧落幕前，俄國便發動攻擊；就在前一晚，美國總統拜登呼籲在烏克蘭的美國公民立刻離開該國。

從11日開始，美國就一直向盟國通報其情報新發現，讓電話線響個不停。當天稍晚，拜登召集所有歐盟國家元首與政府高層召開秘密會議，包括歐盟執委會主席范德賴恩與北約秘書長斯騰伯爾格都受邀出席。

除了討論最新情報外，拜登也重申維持對話的重要性，併重申盟國應團結起來。如果戰爭真的不幸發生，西方國家已準備好嚴厲的制裁措施。