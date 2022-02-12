除了工作賺錢外，也有不少人會透過購買股票的方式增加收入，一名男網友表示，過年大掃除時，他發現了爸爸年輕時購買的股票，不料上網一查才知道，發行股票的公司早已解散，讓他失望直呼「如果這些是2330（台積電）該有多好」。

一名男網友10日在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，過年大掃除時，他意外發現了爸爸年輕時買的2大疊股票。從圖片可見，一家公司的股票發行於民國82年，另一家發行於71年，且兩家股票每1000股要價1萬元，每疊有至少20張。

他一查才發現，發行股票的公司早已解散，這些股票形同廢紙一張，讓他相當失望。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

當下他十分興奮，心想可以就此發大財，只可惜上網搜尋後才知道，發行股票的2家公司早已解散，讓他失望透頂，感嘆「如果這些是2330（台積電）該有多好」。

貼文曝光後，網友們紛紛回應，「真的成了壁紙，拿回房間貼，紀念一下啊」、「貨真價實的壁紙」、「當初爸爸要學會停損，真的很可惜」、「如果是台積電跟大立光，現在就可以買房子了」、「留著當傳家保，200年後的古董」。