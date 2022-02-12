沈嶸（左）將搭檔兩性戀愛學領域暢銷作家亞瑟老師主持廣播節目。（沈嶸提供）

在命理界有「魔法女王」之稱的沈嶸，最近看到導演明金成驟逝的消息，感慨萬千。她表示與明金成曾是南強工商電影電視科同班同學，「他是個非常有才華的導演，人緣也非常好，同學早逝令我感嘆人生的無常」，她期許能抓緊時間在活著的每一天多行善事，推廣正能量。

沈嶸認為要將生命活得有價值，就要行善到最後一刻，因此發心作公益每月捐10萬持續20年的公益目標，她目前已回饋社會290萬元，雖然總體目標是2400萬元，但沈嶸說：「只要我還活著，就會持續對社會繼續貢獻。」

脫離演藝圈20年的沈嶸，今年3月決定進軍飛碟廣播電台，並與曾經出版過《愛情，不只順其自然》的亞瑟聯手主持廣播節目《沈嶸命相館》，在節目中大談命理人生、藝人時事以及各種跟修行因果姻緣相關的話題，她說：「在這20年當中，我已經脫胎換骨，成為一個絕對有料的人，這次主持廣播電台希望帶給大家的是各種我的人生正向見解，以及在命理界的奇聞妙事。」