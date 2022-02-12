11日台股因市場可能擔憂美國最新通膨數據攀高可能加快升息預期等因素干擾，再度出現震盪走勢，盤中指數一度回測月線，不過尾盤跌幅收斂，終場以下跌27.11點，收在18310.94點。成交量2639.87億元。周線收紅，終止連兩黑。

安聯投信台股團隊表示，市場持續反覆消化美國聯準會可能加速積極收縮流動性的擔憂預期，雖然從K線看來自開紅盤以來一路走高，但觀察跌深的高評價股走勢，相關干擾因子的影響仍在。

安聯投信台股團隊表示，例如市場對於聯準會升息及縮表進程的預期，半年前就開始反覆消化；又譬如市場對於庫存調整的擔憂，或是將成長動能放緩與訂單調整混為一談，也是時不時的成為壓抑市場的雜音，而忽略了現階段訂單調整後、也還是呈現正向的成長動能。

不過回到基本面，安聯投信台股團隊表示，根據S&P500已公布企業中，七成以上獲利優於市場預期，同樣情況也在台股許多科技股中見到，顯示第一季可能呈現淡季不淡，料在許多次產業都優於預期的狀況下，第二季也可望迎來訂單預期的上修。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，年前市場就已經陸續反覆消化對於未來美國聯準會升息及縮表的擔憂，指數出現較大波動、股市本益比也被下修。目前台股預估本益比已修正到約15倍、10年平均水準之下。

廖哲宏表示，主要驅動台股的三大因子包括資金面、評價面與企業獲利面。如果回頭看年前市場的走勢，相信在經歷年前包括資金面的影響、連帶評價面的修正後，料短期資金影響已過，股市將重回基本面，2月影響股市的因子則可望由陸續登場的法說接棒。

廖哲宏強調，具長線趨勢的主題，因有成長動能等基本面支撐，較不易受到短期資金面或是通膨增溫等主題所影響，而且拉長來看，股市走勢還是與企業獲利最高度相關。

廖哲宏指出，第一季科技股仍將淡季不淡，2022年企業資本支出有望持續成長。儘管通膨增加商品消費需求的不確定性，但企業資本支出以及半導體產業資本支出持續成長。雲端、伺服器、電動車及汽車電子、以及產品規模升級等需求成長趨勢明確。

根據安聯投信台股團隊內部預估，2022年整體台股企業獲利成長動態上修至4.74％，其中，科技股仍是成長主軸，今年獲利成長預估也進一步上修至14.9％，預期科技投資機會多於傳產及金融。至於在其他國際上，仍須留意地緣政治風險可能牽動油價走勢、進而對通膨數據的影響。