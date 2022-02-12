央視網報導，中央廣播電視總台於10日召開2022年工作會議。大陸中宣部副部長、中央廣播電視總台黨組書記、台長兼總編輯慎海雄傳達中共中央領導重要批示，代表央視總台黨組作題為《牢記領袖囑託 堅持守正創新 奮力打造國際一流新型主流媒體 以優異成績迎接黨的二十大勝利召開》的講話，總結2021年工作，分析面臨的形勢和任務，安排部署央視總台今年各項工作。

慎海雄在講話中指出，2021年是以攻為守、一躍而起的一年。央視搶首發、敢亮劍、爭獨家，有力有效開展輿論鬥爭引導，全面提升國際傳播效能，大國媒體權威聲音引領國際輿論場，可信、可愛、可敬的中國形象更加生動鮮活，總台國際傳播力邁上新的台階。

慎海雄說，要進一步提升總台國際傳播力，進一步加強海外投送能力，打好國際輿論鬥爭主動戰、持久戰、總體戰，推動形成「大珠小珠落玉盤」、「千樹萬樹梨花開」的大傳播格局。錘鍊國際輿論鬥爭戰術戰法，大力增強國際新聞採發能力，狠抓重大新聞首發、獨家報導，全面提升總台在國際輿論場的引領力、傳播力、影響力。

慎海雄指出，還要廣交海外朋友、力爭「四面開花」，深化拓展「媒體外交」，著力構建更廣泛的國際媒體「統一戰線」。遵循國際新聞傳播規律，持續深化「好感傳播」，引導國際社會更加深刻感悟新時代中國的可信、可愛、可敬。