下周一2月14日就是西洋情人節，廣東的花店老闆們在花卉批發市場抓緊時間備貨，與日益高漲的鮮花價格爭分奪秒。東莞長安的花店老闆劉女士說，「真是一天一個價。昨天本地的多頭玫瑰還是一束85元（人民幣，下同），今天就已經漲到了90元！」

《時代周報》報導，有「東方阿姆斯特丹」美譽的廣州嶺南花卉市場，從2022年春節前夕開始，鮮花的價格比往年同期高出一截，一些備受消費者青睞的鮮花價格更是飆漲到去年的2倍。

嶺南花卉市場的攤主說，「原產地為雲南昆明的玫瑰，一束（20支）單頭玫瑰的售價是120元，品種好的單頭玫瑰能賣150元一束，是往常價格的2倍。」

有開花店的大陸網友更形容，去年12月份以來玫瑰花價就坐上了「火箭」，這幾天玫瑰花價直接坐上了「宇宙飛船」。

★玫瑰價格翻倍漲，降價要待夏天

前瞻產業研究院《中國花卉行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》指出，雲南鮮切花在大陸國內市場市占率為70％左右。其中，玫瑰約佔全大陸玫瑰鮮切花產量的70％。

據廣州嶺南花卉市場的部分攤主分析，今年昆明陰雨天氣較多，鮮花種植地玫瑰產量下降，再加上臨近節假日，鮮花需求量變化快導致供需失衡，玫瑰的價格也隨之一路走高。

除了天氣原因之外，玫瑰價格增長也受新冠肺炎疫情影響。花卉攤主告訴記者，「受疫情的影響，花農種植鮮花的數量有所減少，同時在運輸過程中，道路、人員管控等措施會影響鮮花到達時間，供貨時間線被拉長，造成供不應求。」

雲南受寒，大陸全國的鮮花市場也要打個噴嚏。此前有多個媒體報導，在上海，玫瑰平時的零售價格15元一支，今年情人節將會升至20至25元不等。

位於西部地區的成都市鮮花批發市場裡，玫瑰批發價相比去年也已經翻倍，1扎20支紅玫瑰平均每天漲10至15元。在北方的鄭州花卉市場，去年最低40元一扎（20枝）的玫瑰，今年最高已漲至160元。

有商戶預判，往年同期，99朵玫瑰的批發價可能只有四、五百元，零售價可以達到七、八百元，但今年預計零售價會超過1000元。

報導稱，在廣州嶺南花卉市場內售賣雲南玫瑰的商家並不多，不少商家選擇謹慎出手。以攤主吳女士為例，往年節假日她起碼入6件貨（約420束）的玫瑰，今年只入了3件貨（約210束）。

儘管鮮花的價格上漲，但依然不乏人購買。吳女士表示，10日晚間到貨的玫瑰，到了11日上午已經被花店買得差不多，剩下的也有望當天清貨。「貴也是有人買，只是買的人少了。雖然是賺少了點，但也要維持客源。」

除了昆明產的玫瑰以外，廣州、佛山的本地玫瑰價格也從去年的80元一束漲到了90元。在普遍漲價的情況下，本地玫瑰相比雲南玫瑰有很大的價格優勢。在嶺南花卉市場內，新上市的本地玫瑰塞滿一個個鐵箱子，前來選購的人也明顯更多。2月11日上午，大批本地玫瑰上市，價格比去年上漲10元左右。

受價格優勢吸引，劉女士也轉向選擇價錢更低的本地玫瑰。「本地的玫瑰從外觀上看來與昆明產的玫瑰大致相同，而價格卻比昆明產區玫瑰低很多。廣州本地的玫瑰進貨價在90元左右，所以在花卉市場上會傾向於購買價格較為優惠的玫瑰。」

通過養護、包裝等程序之後，劉女士表示，本地玫瑰花賣到消費者手中可以達到170至180元一束。「在鮮花價格普遍增長期間，消費者對於購買鮮花的熱情並沒有明顯降低，總體購買趨勢也算穩定。」

除了玫瑰花之外，大陸今年的鮮花價格也普遍有不同程度的上漲。福建太陽花、東北鬱金香，今年的售價都上漲了5元。「這段時間價格下跌的就只有臘梅了。」有攤主表示，玫瑰的漲價潮預計要等到夏天才能回落到20元左右一束。