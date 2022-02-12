運勢命理網站「旺好運」分析12星座年運，今年的木星擴展很快，將快速移動兩個星座，在今年初進入雙魚座後，在五月下旬短暫進入牡羊座，而土天四分依然在今年對於固定星座朋友產生不可抗拒的壓力。十月底我們也將遇到二年一次的火星逆行雙子，對變動星座朋友來說也將遇到新的衝擊。

▍牡羊座

牡羊座將會在今年受到冥王星的考驗，事業或名聲上將受到他人的質疑，或無故被他人貼標籤，盡量不要捲入太複雜的人際鬥爭。隨著五月份木星進入牡羊座，外在機緣將開始增加，健康上要留意身體無端的發胖。

▍金牛座

天王星的帶動讓金牛座依然渴望做出改變，而出現令人無法理解的行為，而土星的推動讓你在生活與工作上壓力不減反增，人際關係上也將遇到重新洗牌，感情上你也將改變擇偶條件，或經營親密關係的方式。

▍雙子座

隨著土星今年持續推進，你將感受到過去兩年的辛苦在今年開始有所收穫，事業上很適合承擔管理職或對外發言的角色。木星在今年協助你學習上的拓展，唯一要留意十月底的火星逆行，讓你做事粗心大意，或打亂所有步調。

▍巨蟹座

受到木星進入雙魚的加持，年初你便會感覺到身心愉快，將有遠行或轉職的機會，感情上依然能維持親密關係的浪漫。但冥王星會逼迫你在事業與家庭中做抉擇，下半年開始可能會有房屋修繕異動或是家人身體欠安的狀況發生。

▍獅子座

今年將受到天王星的持續挑戰，事業上可能有意外多端的變化球，將遇到工作職位或內容上的轉換，而土星也持續給你更多的壓力與責任，你必須懂得在職場上如何化解紛爭。隨著五月份木星進入牡羊座，生活壓力將開始逐漸緩解。

▍處女座

今年受到冥王星與天王星的加持，你的工作能力將受到主管長輩們的肯定，木星在今年也將讓你出現創業或轉職的機會，不過人際與愛情關係也將與對方產生信念上的衝突，健康上則須留意十月底的火星逆行，將影響到身體內分泌失調。

▍天秤座

今年冥王星在事業上讓你有機會升遷提拔或被長官重用，但你也要留意勿陷入職場權威中的鬥爭中，隨著土星的推進，今年也是個適合挑戰艱難任務的一年，須留意十月底火星逆行帶來的行動力受阻。

▍天蠍座

隨著木星進入雙魚座，工作上將開始獲得旁人的協助。而你也受到天王星的挑戰，對自我價值到懷疑，將發生突發狀況考驗你的危機處理能力。土星也在從旁施予你壓力威脅，讓你在愛情與人際關係上缺乏安全感。

▍射手座

今年隨著木星進入雙魚，事業工作上將增加更多進修與往外擴展的機緣，但也要留意木星讓你輕忽大意，人際關係上容易產生口舌是非。健康上須小心肌肉骨頭方面的損傷，十月底的火星逆行要留意在網路社群媒體的不當發言。

▍摩羯座

今年對你來說將是個經歷蛻變與更新的一年，可戒除不良習慣或是一鼓作氣突然瘦身成功。天王星的推動也會協助你在事業上邁向高峰，異性緣也在今年不斷增加，須留意十月底的火星逆行讓你過於保守不敢貿然行動。

▍水瓶座

隨著木星的遠離，今年將是一個新的挑戰，而土星在今年持續推動將帶來更多責任壓力，你內心抑鬱不滿，周遭人也對你一意孤行的作為質疑，你可能為了反對而反對，也因無法隨心所欲的做自己，而感到身心俱疲。

▍雙魚座

隨著木星進入雙魚，你將感受到壓力減輕與身心的愉悅，可學習放慢生活步調，也適合發展哲學或宗教信仰的寄託，或走入人群參與志工服務。但仍須留意勿沉溺於不適合的親密關係或不健康的嗜好，十月底的火星逆行也將影響你的免疫系統，可試著調整生活作息。

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