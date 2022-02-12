被蔣萬安喊「扶龍王」 王世堅回應了

國民黨立委蔣萬安被視為年底角逐台北市長熱門人選，民進黨北市議員王世堅表示，蔣萬安是暖男，但千萬不要是「軟男」，而蔣萬安笑稱「世堅議員不是扶龍王嗎？」對此，王世堅則說「也沒有錯啦」，並指自己對蔣萬安有一種期許，且兩人未來有機會在議會交手，蔣萬安要接受自己這種 似有若無的質疑、挑戰和關愛。

中天新聞報導，王世堅受訪時表示，「蔣萬安說我是扶龍王，我想一想，也沒有錯啦，確實啦，馬英九被我一路罵到當總統；韓國瑜一路被我罵道當市長」。同時，他要蔣萬安也別忘記，當自己不罵、不想罵的時候，他們都退步了，「被罵罵講講總是好的，雖然是不同政黨，在選舉上是對手，可是我對蔣萬安有一份期許」。

王世堅指出，蔣萬安是蔣家後代，有蔣家光芒，但也必續承擔蔣家過去的負面作為，接受台灣人民檢驗，甚至應該對過去蔣家的暴力威權，正式認錯道歉，「因為蔣萬安你是加害者的後代，我剛好是受害者的後代，這已經不是私人恩怨，而是整個國家如何面對處理228、白色恐怖的陰影」。

王世堅認為，蔣萬安應該講清楚蔣家虧欠台灣人民的部分，「我跟他在同一選區，經常會碰面，說實話，他是暖男，也是軟男」。而蔣萬安一直沒對這部分多做解釋，「我跟他有一份很特殊、微妙的情節和關係存在，我會對他別關注一些，適度提出提點」。

面對媒體提問，王世堅此舉被解讀是先行監督蔣市長，王世堅則說，既然蔣萬安可能會是國民黨提名的人選，有相當機會選上市長，自己是現任議員要爭取連任，有責任、義務監督蔣對政策作為的看法。

王世堅直言，參選市長不能只是靠形象，就想獲得市民青睞，這樣是不夠的，這樣會對不起市民。他很可能會當選，或自己也會連任，未來在議會會遭遇到，他都必須接受我似有若無、遠距離的，對他的質疑、挑戰、關愛。