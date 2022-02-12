結束農曆年假之後，PLG下半季賽程12日來到洲際迷你蛋重新開打，台北富邦勇士靠著辛特力17分、10籃板，塞瑟夫也拿16分，林志傑15分，最後以83比68輕取地主台新夢想家，搶到下半季首勝，也是本季第7勝(6敗)，勝率重新超過5成。

PLG下半季第一個進球，是由夢想家後衛錢肯尼在開賽沒多久投進，不過夢想家隨後手感陷低潮，只能眼見塞瑟夫、辛特力兩名富邦洋將在內線逞威，林志傑也投進三分球，打完首節，富邦23比13領先，夢想家首節三分球投10中1。

富邦次節一度拉開差距到13分，場上也出現相當罕見的畫面，富邦石博恩上場時戴著黑色口罩，因為他是富邦全隊唯一沒打疫苗球員，沒想到他隨後就把口罩拿下，原來是他單純忘了拿下口罩，隊友與教練也沒提醒，真是有點亂搞怪。

上半場還剩4分26秒，塞瑟夫被吹進攻犯規，讓富邦總教練許晉哲氣到進場抗議，換來一次技術犯規，卻不影響富邦在上半場打完，仍以47比34領先局面；儘管夢想家第3節一度追成51比54，富邦卻馬上重新振作，打出15比2猛攻。

前3節結束，富邦69比53領先，甚至來到末節，一度擴大領先到17分，夢想家雖然靠著簡浩的三分球，以及布伊德的三分打，重新縮小差距到10分，可惜接下來富邦重新擴大領先到15分以上，比賽也提前沒有懸念，下半季首勝被富邦帶走。