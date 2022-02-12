佳里區公所市集現場推出燈籠彩繪比賽，小朋友可現場報名參加。（劉秀芬攝）

台南市佳里商圈13日將於佳里公園舉辦「振興來佳里 商圈無極線」慶元宵活動，邀請30多家店家展售特色商品。（劉秀芬攝）

台南市佳里商圈虎年迎新春，13日將於佳里公園舉辦「振興來佳里 商圈無極線」慶元宵活動，邀請30多家店家展售特色商品，還有熱鬧表演、元宵燈籠彩繪活動，現場捐贈發票5張即可兌換精美帆布購物袋1個，發票會全數捐給弱勢兒童團體。

商圈理事長陳駿逸表示，為振興受疫情影響已久的買氣，特別舉辦元宵市集，不但有30多家店家展售特色商品，還有精彩的安西龍鳳獅陣、南勢九龍殿宋江陣、華心太鼓、綠地舞蹈、街頭藝人演唱、薩克斯風演奏、好物特賣，最受小朋友喜歡的手作造型氣球，為市集增添歡樂氣氛。

配合元宵佳節，佳里區公所也推出燈籠彩繪比賽，小朋友可現場報名參加，活動當天也將展出180顆燈籠彩繪作品，歡迎民眾到場參觀學童童趣作品。

佳里商圈為了推廣在地特色商品，也與佳里區農會合作推出美食試吃，佳里區農會總幹事楊豐賓表示，當天將特製佳里牛蒡雞湯特色美食供民眾品嘗，凡至市集消費即贈美食品嘗券1張，限量300份，以盒裝方便民眾帶走品嘗。

陳駿逸強調，市集除了有熱鬧節目外，也不忘關懷弱勢兒童，推出「捐發票，做愛心」活動，民眾只要捐贈今年1-2月發票5張，即可兌換精美帆布購物袋，也歡迎民眾持5倍券或以數位5倍券消費。