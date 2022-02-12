國民黨台南市議員謝龍介10日宣布投入台南市長初選，為選情投下震撼彈，而國民黨不分區立委陳以信隔天則透過臉書也表態有意參選台南市長。前民進黨立委沈富雄昨針對此情形指，謝龍介的現象是一個非常非常恐怖、非常可恥的現象，因為謝龍介宣布參選以後，台南市黨部高層第一個時間點表示「錯愕」、說他們口袋裡頭已經有人了。沈富雄此言引爆網友熱議，有網友反應激動說「讚！支持大老的實話」、「台南有人了..但選不贏..這就是國民黨讓人討厭的地方」。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中透露，據他知道，國民黨在公投輸了以後，第一個時間點，國民黨主席朱立倫不見了，後來他說，他是去到最艱困的選區，就是台南市要去布局，他到台南市見了誰，沒人知道。但是他曉得朱立倫沒有見謝龍介，所以謝龍介不是朱立倫要的人，也不是台南市黨部要的人，他們要的人選是陳以信。

沈富雄認為這種現象十分恐怖、可恥，因陳以信不適合選台南市長；沈富雄甚至警告，國民黨如果推陳以信代表參選台南市長選舉，就是把奄奄一息的國民黨帶進墳墓，並質疑朱立倫到底是無知、還是無感、還是有私心，為什麼做這種蠢事。

不少網友看到此新聞後熱烈討論，有網友在《中時新聞網》該報導下留言表示，「又要準備內鬥就是了！國民黨啊到底你們的高層是在做什麼的，總是跟人民的期望有差異ㄟ，當然是謝龍介比較有勝算啊」、「絕對不投西瓜黨，謝龍介應該比較有拚！」、「我是久居的本地人..國民黨的機會不大對陳以信是非常陌生的..再找吧」、「讚！支持大老的實話」、「沈大老批評得真對，國民黨選出這種不接地氣的主席...」。

也有網友在奇摩相關新聞認為，「相信謝能在台南打一場漂亮的選戰。」、「國民黨就是一直有人在選舉時扯後腿，才會輸得一敗塗地，謝龍介既然願意出來就該全力支持，搞一些路人來是有機會贏嗎？不要每次都被自己人把一手好牌打爛了，加油！」、「台南有人了..但選不贏..這就是國民黨讓人討厭的地方。」、「在台南，綜觀整個國民黨，有誰比謝龍介強嗎？如果沒有，別再私心只想著自己的人馬了，讓最強的出來，你國民黨才會有活路。」、「不就先黨內初選而已？有競爭有進步..看看民進黨內部鬥爭，哪個不是頭破血流，重點是誰在台南最有可能當選就推誰，不是嗎？」

不過，針對謝龍介和陳以信都表態參選台南市長，連朱立倫小舅子高思博也傳出要選台南市長，朱立倫12日表示，台南市長選舉多人角逐，其實這是喜訊，表示大家對國民黨有信心，也說每位都是青壯世代的優秀人才，願意為地方服務都是好事。他也強調，國民黨樂見更多人才在各地表態，黨也會透過協調、徵詢及了解，包括科學數據和地方分析，推出最好、最強的人選，大家團結一致共同勝選。