安徽黃山「全市改進工作作風為民辦實事、為企優環境大會」於10日召開，黃山市委書記凌雲製作了60頁PPT，通過數據對比、圖表分析，對黃山幹部隊伍能力作風進行了深入剖析。

極目新聞報導，凌雲當天在「全市改進工作作風為民辦實事為企優環境大會」上講話，同步用PPT的形式「點名字」、「點問題」。

在發言中，凌雲稱，黃山幹部隊伍的能力作風總體是好的，但某些問題也比較突出。某些幹部標桿不高、擔當不夠、服務不優、效率不快、工作不實、狀態不佳。

凌雲還稱，有的幹部「思想不夠解放，小富即安、小進即滿，甚至甘於躺平」，有的幹部「不溫不火、不緊不慢，企業和群眾心急如焚，他卻慢慢悠悠」，有的「官氣太重、暮氣沈沈，守攤子、混日子，等文件政策、等組織安排，甚至等轉崗、等退休」。

凌雲已不是第一次採用這樣的方式開會。

1月4日下午，黃山市委七屆二次全會舉行，凌雲講話時，現場共播放了45頁PPT。

據《黃山日報》報導，PPT同步列出了相關數據、柱狀圖、圖表等。黃山數據是多少，兄弟地市的數據是多少，差在哪、差多少，與會者看得一清二楚、一目瞭然。

另外，各區縣GDP總量、增速、年均增速，財政收入總量、增速、年均增速，城鎮／農村居民人均收入年均增速前三名、後三名都「曬」了出來，不僅「曬名字」，還「曬成績」，讓台下的區縣委書記、區縣長們皆受震動。

凌雲是安徽省唯一的女市委書記，1964年7月出生，安徽肥東人，安徽大學經濟系國民經濟計劃及管理專業本科畢業，廈門大學財政金融系財政學專業研究生學歷，經濟學碩士。