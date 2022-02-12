許孟哲（左起）、峮峮、「豆花妹」蔡黃汝、楊繡惠、鳳梨、孫協志、王仁甫一起在《飢餓遊戲》中闖關玩遊戲。（中視提供)

網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）上明（13日）晚播出的中視《飢餓遊戲》挑戰，不只累「鼠」還差點餓「鼠」。上節目前要先禁食12小時，鳳梨第一次出外景竟不小心搞錯規則，以為前一天就要開始禁食，所以前後時間加起來，已3天沒吃東西，楊繡惠聽了笑問：「你有得罪你經紀人對不對？」

本集由鳳梨率領「鼠薯隊」來PK楊繡惠的「黑貓姊隊」，熱愛羽球的鳳梨曾在直播中穿代表隊球衣表演「怕蟻球」，口音笑翻一票網友，這次製作單位將「怕蟻球」結合「吹喇叭」遊戲，比賽吹喇叭的時間越長就能打越多顆羽球，一聽到吹喇叭，鳳梨忍不住笑虧楊繡惠：「繡惠姊喇叭吹下去至少是3天。」

鳳梨每個關卡都卯足全力，十分敬業，還被峮峮發現「嘴唇越來越紫」，看到他一開始就這麼拚命，孫協志除了佩服還誇讚他是「被生意人耽誤的外景人」。進行大獵殺遊戲時，鳳梨更是拚命追逐，直到最後筋疲力竭蹲在地板上，累到飄出髒話。

經過震撼的外景洗禮，身為生意人的鳳梨表示雖然賣一條牛仔褲也沒賺多少錢，但比起出外景，還是「賣東西會好一點」。各種高難度的磨人關卡簡直是雜技團，他還表示：「至少我不用這樣啊，我要一邊唱歌一邊扭、踢毽子，還要在那邊追！」

被問到下次要不要再來？他有氣無力地直喊先不用，「但我得證實一件事，我本來真的想說飢餓只是節目效果，但我今天真的餓得發慌，雖然我有吃到，但也只是小份量。」以上內容將於明（13日）晚8時在中視播出，隔周六晚8時在中天娛樂台也能收看。