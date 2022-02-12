雙層巴士將於燈會的周末行駛二條賞燈路線。（高雄市交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

市議員李雅靜期盼能藉由雙層巴士將人潮錢潮留在鳳山。（市議員李雅靜提供／洪靖宜高雄傳真）

搭配2022台灣燈會這波熱潮，高雄雙層觀光巴士鳳山線於12日首航，分為二條賞燈路線，分別是台灣燈會線及文化觀光線。其中，文化觀光線走覽高雄鳳山知名景點迷迷村、鳳儀書院、黃埔新村還有衛武營等，高雄市議員李雅靜也表示，這是開啓台灣燈會首波「鳳山觀光」新契機。

因應2022台灣燈會在高雄，提供遊客利用不同的角度欣賞台灣燈會之美，高雄市交通局特別安排雙層巴士供搭乘，一共行駛二條賞燈路線，分別是台灣燈會線及文化觀光線，營運期間至28日，行駛日為2月12、13、19、20、26、27、28日一共7天。

台灣燈會線由建軍站至愛之船國賓站，出發時間為2月12日至2月28日假日的下午17時、19時、21時，返程為18時、20時、22時，途經衛武營、文化中心、城市光廊、駁二藝術特區、愛之船國賓站，單程全票150元、半票75元。

文化觀光線以行駛鳳山區為主，於2月12至28日七天假期內每日下午13時、15時，行經衛武營、迷迷村、清真寺、東便門、鳳儀書院、黃埔新村、衛武營，安排導覽人員解說鳳山地區文化暨觀光景點，全票300元、半票150元，市民全票200元、半票100元。

參與首航的高雄市議員李雅靜表示，雙層觀光巴士以往只行駛市區觀光路線，這次高雄市爭取舉辦台灣燈會將吸引來自全國各地的遊客來到鳳山，但預期遊客僅止步於衛武營燈區，賞燈結束就往市區走，實在非常可惜。李雅靜提到，對於鳳山來說，如何將遊客留在鳳山掏空口袋、留在鳳山消費、刺激鳳山經濟，是非常重要的關鍵。

「鳳山擁有濃厚的文化底蘊，鳳山小吃更是讓人垂涎！」，李雅靜表示，這讓她決定爭取雙層觀光巴士開設鳳山線，希望雙層觀光巴士將外地遊客留在鳳山觀光、消費，尤其疫情期間國人無法出國旅遊，國旅市場更是倍數成長，期望藉由雙層觀光巴士導覽，讓外地遊客深入體驗鳳山的文化底蘊、鳳山的美，更重要的是讓遊客品嚐美味的鳳山美食。