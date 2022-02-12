去年底台灣至馬祖間一條海纜發生障礙，雖不影響台馬通信服務，且受到國際海纜船來台搶修船期程及冬季海象不佳難以作業影響，中華電信傾全力於春節期間進行搶修，並於今年的2月11日晚上完成，恢復台馬通信系統以雙海纜互為備援運作，可確保台馬通信服務更安全。

中華電信表示，為確保台灣至澎湖、台灣至金門、澎湖至金門、台灣至馬祖、及台灣至小琉球間之國內離島通信服務安全，都建有可互為備援之雙路由海纜通信系統，亦即其中一條海纜發生障礙，另一條海纜即可接替所有訊務，讓該地區通信服務完全不受影響。