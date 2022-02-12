台灣女子高球好手李旻月底即將飛往新加坡展開新球季，過去都有媽媽陪伴爭戰的她，今年決定獨自出國打拚，朝生涯首座LPGA目標前進，「這是自己做的決定，就像要贏冠軍一樣，都要有決心，也是時候讓自己獨立了。」

26歲的李旻高球起步較晚，國一時因為爸爸的關係開始打球，但她展現天份，15歲就成為亞運備取球員，17歲轉職業，2013年取得LPGA次巡資格，2015年起正式在LPGA賽場上拚戰，穩定成績也讓她取得東京奧運國手資格，首度披上國家隊戰袍。

今年將是李旻生涯第7個LPGA球季，但不同於去年都有媽媽跟隨出國征戰，這次她將隻身一人拚戰新球季，「自己一個人出國比賽當然心情上多少會有點不安，因為媽媽也算是我的心靈支柱，幫我處理大小事，但也覺得是時候該自己出國了。」

她透露這是自己做的決定，就如同尋求冠軍都需要有決心，「是時候挑戰自己，也希望藉由好的改變讓自己更堅強。」去年李旻在LPGA美迪惠爾錦標賽與冠軍擦身，奪下亞軍是她生涯最佳成績，今年將繼續尋求生涯首座LPGA金盃，「期許自己慢慢往上爬，經過這幾年的成長也可以訂一些明確的目標，要更積極一點。」

李旻指出，2020年自己花了一整年的時間做技術上的調整，近期則是針對心態上去做加強，「去年碰到很多事情都是成長的養分，像是我必須要正視情緒的問題，心態也會影響到技術層面。」

今年球季李旻預計參與30場比賽，預計27日出發飛往新加坡，備戰3月初開打的2022匯豐女子世界錦標賽，接下來轉戰泰國、聖地牙哥，「能打的比賽就盡量打，希望能夠奪冠，冠軍越多越好。」