教育部重新修訂《國語辭典簡編本》，未來外公外婆也可稱為「祖父母或阿公阿嬤」，立委王婉諭也在臉書上喊「不用再分內外！爸爸的爸媽？媽媽的爸媽？都是阿公阿嬤、祖父祖母了！」對此，宅神朱學恒狠酸王婉諭，當初選你的社會安全網是到哪裡去了？也在字典建議裡面嗎？他更直言，「也不要叫外婆的澎湖灣了，歌名應該改做祖２的澎湖灣」。

針對稱呼修改，王婉諭11日在臉書上表示，外祖父、外祖母、外公、外婆等原先在辭典中，都是「對媽媽的父母親」的稱謂，如今調整過後，加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」；祖父祖母也不只是對「父親的父母親」，也同樣也能是「母親的父母親」。也就是說，教育部的辭典中主動向孩子們說明了，不論是爸爸的爸媽，還是媽媽的爸媽，如今都可以不用再有內外之分，都是阿公阿嬤、祖父祖母了！

對此，朱學恒今天(12日)在臉書上表示，他覺得這樣不夠先進，「分甚麼公婆，男女歧視！落後！」以後應該按照年齡排序叫祖１、祖２、祖３、祖４，曾祖１、曾祖３，「外甥以後叫什麼我還沒想出來」，也不要叫外婆的澎湖灣了，歌名應該改做祖２的澎湖灣。

同時，朱學恒也酸王婉諭「這麼有空」、因為自己家小孩分辨不出來把改個字典建議當成重大勝利，那當初選你的社會安全網是到哪裡去了？也在字典建議裡面嗎？