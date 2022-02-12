周靄宏進軍歌壇。（周靄宏提供）

現年33歲的周靄宏白手起家經營珠寶業「台北周先生珠寶鑽石」十年有成，擁身價10億台幣資產的他憑著對嘻哈音樂的濃厚興趣，搖身一變成為「珠寶商歌手」的他，去年以本業珠寶及名錶買賣為題材推出單曲〈Rolex〉後獲矚目，今年繼續加碼花費百萬推出新歌〈鴿血紅〉，再次呼應最熟悉的珠寶鑽石領域，不過他卻常遭靠爸、炫富，對此他霸氣回應「閉嘴」。

談及砸大錢做唱片，周靄宏說：「本來就對音樂有興趣，覺得做歌、唱歌蠻有趣的，又可以留下紀錄讓後代子孫看到，就決定來做做看。」MV中周靄宏更「脫了」裸上半身演肉搏戰，意外秀出健壯精實身材，讓許多網友大讚精壯，他透露自己接觸健身才1年，但這次為了MV有逼自己一週上三次健身房，讓他大嘆：「拍這支MV都是苦力活兒！」

周靄宏表示自從創業以來，身邊朋友看衰的沒少過，事業做大以後被罵炫富、運氣好、靠爸、做詐騙等等，其實寫歌也是想回應酸民「閉嘴不要再吵了」，他直言：「畢竟白手起家，沒錢突然變有錢，被眼紅是一定的，但我只會越挫越勇，我向來是敵人的劍殺來，會拿對方的劍反殺他。」而他的珠寶公司已經營10年以上，員工會幫忙打理事務，「所以現在老闆才有機會偷跑出去做想做的事」。